Украина обязала частных газодобытчиков продавать 20% добываемого газа на Украинской энергетической бирже (УЭБ) до 30 апреля 2022 года.

Соответствующее решение закреплено постановлением №1433 от 30 декабря 2021 года, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, 20% объема добытого частниками природного газа внесено в перечень видов продукции, торговля которыми осуществляется исключительно на организованных товарных рынках.

Кроме того, Кабмин постановлением №1435 внес изменение в «карантинное» постановление №1236 от 9 декабря 2020 года, в соответствии с которым до 30 апреля 2022 года установлена предельная надбавка к цене природного газа собственной добычи (без учета рентных платежей) на уровне не выше 24% для производителей пшеничной муки высшего сорта, пастеризованного молока жирностью 2,5%, хлеба ржано-пшеничного, куриных яиц, подсолнечного масла и батонов.

Торговая надбавка на поставку природного газа собственной добычи для удовлетворения потребностей вышеуказанных хозяйствующих субъектов установлена на уровне не выше 1%.