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Кабмин добавил в перечень продуктов, подорожание которых должны заранее декларировать субъекты хозяйствования, батон и подсолнечное масло. Также правительство ограничило наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон в 10%.

Соответствующее постановление №1432  опубликовано на правительственном портале.

Такое регулирование было введено в период действия карантина, вызванного пандемией COVID-19.

Документом правительство внесло изменения в постановления от 22 апреля 2020 г. № 341 и от 9 декабря 2020 г. № 1236.

Согласно постановлению № 341, обязательному декларированию роста цен на продукты питания подлежат товары, обладающие существенной социальной значимостью. К ним относятся: крупа гречневая, сахар-песок, мука пшеничная высшего сорта и вермишель из нее, молоко пастеризованное жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, яйца куриные категории С1, тушка куриная, вода минеральная негазированная и масло сливочное жирностью 72%.

В этот список добавили батон и масло подсолнечное.

Постановление №1236 дополнено пунктом о запрете устанавливать наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон более 10%.
ForUm

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