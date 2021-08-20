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Потребительские цены на подсолнечное масло в июле текущего года по отношению к июню текущего года снизились на 0,34% - впервые за год.

Об этом сообщает ассоциация Укролияпром со ссылкой на данные Госкомстата.

Так, начиная с июня текущего года, впервые за весь текущий маркетинговый год наблюдается снижение отпускных цен на масло подсолнечное ее производителями.

По сравнению с маем текущего года отпускные цены предприятий на масло подсолнечное нерафинированное снизились на 3,1%, рафинированное - на 5,5%. В июле текущего года отпускные цены предприятий снизились (против мая) на масло подсолнечное нерафинированное - на 4,2%, рафинированное - на 9,2%. Против июня текущего года отпускные цены предприятий снизились на масло нерафинированное - на 1,2%, рафинированное - на 4,0%.

Индекс потребительских цен текущего года на масло подсолнечное (к предыдущему месяцу) составил 99,3%. Такая тенденция наблюдается впервые за все 2020/21 маркетинговый год.

По данным Госстата Украины потребительские цены на масло подсолнечное в июле текущего года (по отношению к июню текущего года) снизились на 0,34%.

В торговой сети масло подсолнечное присутствует в широком ассортименте и в объемах, удовлетворяющих потребности населения. «Дефицита подсолнечного масла не наблюдается», - подчеркнули в ассоциации.
ForUm

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