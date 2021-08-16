В Минэкономики ожидают значительное удешевление в Украине подсолнечного масла «социальных» сортов до конца августа. Об этом стало известно по результатам совещания с представителями масличного рынка и центральными органами исполнительной власти, сообщает пресс-служба Министерства.

Отмечается, что в июле внутренний рынок с отставанием среагировал на мировые тенденции. Индекс продовольственных цен FAO на масло в конце прошлого месяца снизился на 10%. Но вместо этого стоимость подсолнечного масла в Украине оставалась стабильной. По данным Госстата, на 13 августа она снизилась лишь на 1,3% по сравнению с началом месяца.

«Минэкономики осознает, что индекс FAO нуждается в корректировке, поскольку базируется на пяти масличных культурах и высокий удельный вес там составляет пальмовое масло. Но, несмотря на это существуют возможности для снижения стоимости этого социального для Украины продукта», – подчеркнули в Минэкономики.

Вместе с ключевыми игроками рынка стороны договорились о мерах, которые позволят осуществлять взвешенную ценовую политику и придерживаться высоких стандартов социально ответственного бизнеса. По прогнозам производителей, это позволит значительно снизить стоимость «социальных» сортов масла до конца месяца.

В министерстве отметили, что масложировая отрасль в Украине активно развивается, использует современные технологии и является одним из мировых лидеров по производству подсолнечного масла. Отрасль создает продукт с добавленной стоимостью, имеет существенный удельный вес в формировании ВВП страны и поступлении валютной выручки.