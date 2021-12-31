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В Гостином дворе в Киеве начались противоаварийные работы. В первую очередь будут проведены работы по укреплению здания, годами находившегося в запущенном состоянии, сообщили  ForUm’у в пресс-службе Минкультуры.

Работы выполнит ООО «Инжиниринговая компания Планета Строй», выбранная путем переговорной процедуры. Специалисты очистят кирпич и металлические элементы, железобетонные перекрытия, обустроят покрытие парапета, перил, расчистят внутренний двор от строительного мусора, защитят стены от попадания влаги, перекрытия в местах демонтированных конструкций и прочее.

Противоаварийные работы будут продолжаться до марта 2022 года. Сметная стоимость – 33 203 900 гривен.

 «По-моему, старт противоаварийных работ является лучшей предновогодней новостью для киевлян. Впереди работы, по выполнению которых подрядчиком памятке будет обеспечено надлежащее состояние для дальнейшей реставрации. Но главное – мы приступаем к восстановлению Гостиного двора. Не только де-юре, но и де-факто», – отметил министр Александр Ткаченко.

Параллельно МКИП вместе с экспертами и общественностью работают над концепцией развития исторического памятника.

Гостиный двор – это объект национального значения, который важен не только для Подола и Киева, но и всей Украины. Это впервые в стране историческое место отреставрируют с учетом потребностей современных горожан. Речь идет о новой жизни всей Контрактовой площади.

Всю информацию о масштабном проекте восстановления Гостиного двора можно отслеживать на отдельной странице.
ForUm

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