В Киеве начался масштабный проект восстановления Гостиного двора, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

«Впервые в Украине историческое место отреставрируют с учетом потребностей современных горожан. Речь идет не только о ремонте здания, но и о новой жизни всей Контрактовой площади», - заявили в ведомстве.

К разработке концепции развития памятки МКИП привлекает экспертов из разных сфер. «Реставраторы, архитекторы, урбанисты, историки, культурные менеджеры, общественность, а также представители государственной и городской власти соберутся на проектном семинаре «Гостиный двор: Фокус внимания – видение», чтобы разработать пошаговую Дорожную карту реставрации и развития Гостиного двора в Киеве», - отметили в МКИП.

Для подготовки к семинару специалисты общественной организации «Урбанина» исследуют Контрактовую площадь, анализируют транспортные и человеческие потоки, типовые маршруты и тому подобное. Также проведут опрос киевлян и жителей Подола по поводу их видения судьбы Гостиного двора.

Кроме того, идет разработка проекта противоаварийных работ здания. Ведь долгое время Гостиный двор находился в заброшенном состоянии.