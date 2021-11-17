также в разделеСтолица
Uber закрывает один из сервисов в Киеве 17
Регуляторная служба может отменить подорожание проезда в Киеве 25
Киевские ученики возвращаются в школы 21
Число новых случаев COVID-19 в Киеве снова растет 12
В Киеве дорожает проезд: 12 грн по «карте киевлянина» и 14,20 – по месячным проездным 38
В Киеве из авто подстрелили мужчину, введена спецоперация 25
В Киеве – почти полторы тысячи новых больных коронавирусом 10
В Киеве обнаружили 449 новых больных COVID-19, умерли 34 человека 14
В Киеве на Подоле горел ресторан 14
В Киеве зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире 101
Только COVID-безопасные: В Киевской области изменились правила перевозки пассажиров 24
Кличко пугает веерными отключениями света в Киеве 27
Киев усиливает контроль за соблюдением карантина 20
В Киеве тоже немного снизилось число новых случаев COVID-19 16
Обзорные площадки Киева оборудуют оптическими приборами 15
В нападении на автора песен KAZKA подозревают уроженца Луганщины 16
В Киеве сообщили о подозрении трем парням, издевавшимся над больной бабушкой 27
Число новых случаев COVID-19 в Киеве перевалило за 2 тысячи 13

В Киеве начался масштабный проект восстановления Гостиного двора, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

«Впервые в Украине историческое место отреставрируют с учетом потребностей современных горожан. Речь идет не только о ремонте здания, но и о новой жизни всей Контрактовой площади», - заявили в ведомстве.

К разработке концепции развития памятки МКИП привлекает экспертов из разных сфер. «Реставраторы, архитекторы, урбанисты, историки, культурные менеджеры, общественность, а также представители государственной и городской власти соберутся на проектном семинаре «Гостиный двор: Фокус внимания – видение», чтобы разработать пошаговую Дорожную карту реставрации и развития Гостиного двора в Киеве», - отметили в МКИП.

Для подготовки к семинару специалисты общественной организации «Урбанина» исследуют Контрактовую площадь, анализируют транспортные и человеческие потоки, типовые маршруты и тому подобное. Также проведут опрос киевлян и жителей Подола по поводу их видения судьбы Гостиного двора.

Кроме того, идет разработка проекта противоаварийных работ здания. Ведь долгое время Гостиный двор находился в заброшенном состоянии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги