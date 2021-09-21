Заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив призывает Министерство культуры и информационной политики проинформировать КГГА и депутатский корпус Киевского городского совета по ситуации на объекте «Гостиный двор».
Здание Гостиного двора находится на государственном учете и имеет статус памятника национального значения. С целью сохранения здания городские власти в течение 2017-2021 годов осуществляла организационно-правовые меры для передачи Гостиного двора из государственной в коммунальную собственность с последующим ее восстановлением.
«По инициативе Минкульта и вопреки предварительным договоренностям с руководством города, объект передан на баланс национального заповедника «София Киевская». Новый балансодержатель не принимает никаких мер не то, что для восстановления, а также для сохранения объекта. Уполномоченный орган до сих пор не заключил охранный договор на объект», - отметил Прокопив.
По словам заместителя председателя КГГА, у профильного Департамента отсутствуют какие-либо сведения от Минкульта о наработке комплекса мероприятий, направленных на сохранение здания.
«Нынешнее техническое состояние объекта требует принятия неотложных мер, направленных на его защиту, особенно в преддверии зимы», - подчеркнул Прокопив.
Заместитель председателя КГГА призывает Министерство культуры и информационной политики ответить на следующие вопросы:
- принимались ли меры, направленные на побуждение уполномоченного органа управления на заключение охранного договора на здание Гостиного двора?
- назначались ли соответствующие охранные мероприятия, направленные на сохранение объекта и разрабатывалась ли соответствующая научно-проектная документация?
Прокопыв отметил, что уже отправил запрос с этими вопросами в Министерство культуры.
Напомним, министр культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко был приглашен на пленарное заседание II сессии Киевского городского совета ІХ созыва, которое состоялось 31 августа этого года. Однако на заседание министр не явился.
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