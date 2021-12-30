Экстренная медицинская помощь на новогодние праздники работает в усиленном режиме, но вызывать медиков необходимо только в случае угрозы жизни и здоровью, напомнили в Национальной службе здоровья.

«И 31 декабря, и 1 января, и в другие праздничные дни врачи экстренки работают и готовы оказывать медицинскую помощь пациентам. У «скорой» нет выходных, она спасает пациентов круглосуточно», - отмечается в сообщении.

Часто экстренная медицинская помощь в новогоднюю ночь работает в усиленном режиме, привлекая максимальное количество бригад, если центр экстренной помощи имеет такую ​​возможность.

«Но напоминаем, что 103 следует звонить по телефону тогда, когда существует угроза жизни и здоровью. Потому что пока медики тратят время на нецелевой вызов, где-то без помощи может остаться человек, действительно срочно в нем нуждающийся», - отметили в НСЗУ.

Так, экстренная медпомощь обязательно приедет к человеку, требующему неотложной помощи, в частности при: