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Экстренная медицинская помощь на новогодние праздники работает в усиленном режиме, но вызывать медиков необходимо только в случае угрозы жизни и здоровью, напомнили в Национальной службе здоровья. 

«И 31 декабря, и 1 января, и в другие праздничные дни врачи экстренки работают и готовы оказывать медицинскую помощь пациентам. У «скорой» нет выходных, она спасает пациентов круглосуточно», - отмечается в сообщении.

Часто экстренная медицинская помощь в новогоднюю ночь работает в усиленном режиме, привлекая максимальное количество бригад, если центр экстренной помощи имеет такую ​​возможность.

«Но напоминаем, что 103 следует звонить по телефону тогда, когда существует угроза жизни и здоровью. Потому что пока медики тратят время на нецелевой вызов, где-то без помощи может остаться человек, действительно срочно в нем нуждающийся», - отметили в НСЗУ.

Так, экстренная медпомощь обязательно приедет к человеку, требующему неотложной помощи, в частности при: 

  • обмороке;
  • судорогах;
  • внезапных расстройствах дыхания;
  • внезапной боли в области сердца;
  • рвоте кровью и наружном кровотечении;
  • острой боли в брюшной полости;
  • при признаках острых инфекционных заболеваний;
  • нарушении речи, слабости в конечностях, которые возникли внезапно;
  • гипо- и гипергликемических комах;
  • острых психических расстройствах, угрожающих жизни и здоровью пациента и/или других лиц;
  • всех видах травм – ранениях, переломах, вывихах, ожогах, тяжелых ушибах, травмах головы;
  • поражении электрическим током, молнией, тепловых ударах, переохлаждении, асфиксии всех видов (утопление, попадание посторонних предметов в дыхательные пути, удушение);
  • повреждениях во время чрезвычайных ситуаций - дорожно-транспортные происшествия, аварии на производстве, стихийные бедствия и пр.;
  • отравлениях, укусах животных, змей, пауков и насекомых;
  • наружном кровотечении, анафилактических реакциях, вызванных разными факторами;
  • нарушениях нормального протекания беременности (преждевременные роды, кровотечение и т.д.).
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