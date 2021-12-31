Во время празднования Новогодних и Рождественских праздников публичную безопасность в государстве будут обеспечивать более 3 тысяч военнослужащих в составе самостоятельных и совместных с Национальной полицией нарядов, из которых 85 патрулей со служебными собаками и более 100 патрулей на автомобилях. Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе ведомства.

Силы и средства Национальной гвардии переведены на усиленный вариант служебной деятельности.

Служба по охране общественного порядка будет выполняться на территории 21 областного центра и Киева, 25 городах областного и районного подчинения, из них на территории 7 населенных пунктов в рамках проведения операции Объединенных сил и 5 объектах транспортной инфраструктуры, возле 74 новогодних елок, установленных в областных и районных центрах.