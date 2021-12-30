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В Украине конкретным категориям населения можно получить как дополнительную, так и бустерную дозу вакцины против COVID-19.

В Минздраве пояснили, чем отличается дополнительная доза вакцины от бустерной или ревакцинации и кому можно их делать.

Так, дополнительная доза вакцины COVID вводится людям, которым из-за тяжелых болезней 2 дозы вакцины могли не дать необходимой защиты.

Дополнительную дозу могут получить пациенты с ВИЧ и раком крови, а также те, кто перенес трансплантацию органов, проходил химиотерапию или лечение большими дозами гормональных препаратов.

Такую дозу лучше получить от 28 дней до 3 месяцев после второй прививки. Делают ее той же вакциной, что и предыдущие.

Если нужной вакцины нет, то человека можно прививать по разрешенной в Украине схеме смешивания вакцин.

Бустерная или ревакцинальная доза необходима, чтобы усилить эффективность вакцины, которая со временем снижается, у всех привитых людей.

В Украине ее могут получить только медицинские работники и сотрудники домов интернатного типа.

Бустерная доза вводится после 180-270 дней после второй прививки.
ForUm

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