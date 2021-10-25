Дополнительная (бустерная) прививка от COVID-19 рекомендуется людям с иммунодефицитными и иммуносупрессивными состояниями.

Об этом во время пресс-конференции 25 октября сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Укринформ.

«На прошлой неделе состоялось заседание НТГЭИ (Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики - ред). Сформированы четкие рекомендации по введению так называемой дополнительной дозы вакцины от коронавирусной болезни. Эта дополнительная доза будет рекомендована тем людям, которые имеют иммунокомпрометированные, или иммуносупрессивные состояния, в том числе у которых есть риск формирования неполноценного иммунного ответа на вакцину», - сказал Кузин.

Главный госсанврач добавил, что Минздрав рассчитывает получить официальное решение НТГЭИ на этой неделе, после этого будет подготовлен соответствующий приказ министерства.

«Если детализировать, то дополнительная доза вакцины будет рекомендована тем, кто пережил операции по трансплантации органов и принимает иммуносупрессивные препараты, людям, которые имеют иммунодефицитные состояния - первичные или приобретенные», - сказал Кузин.

По его словам, окончательного решения относительно бустерной дозы для других категорий населения еще нет.

Как сообщал ForUm, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что в Украине скорее всего будет бустерная (дополнительная) вакцинация от COVID-19.