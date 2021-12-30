Следователи ГБР при содействии ДВБ Нацполиции сообщили о подозрении работнице Святошинского управления полиции Киева и трем патрульным, которые применили силу к адвокату и препятствовали его законной деятельности.

Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе бюро.

Так, в июле 2020 года адвокат стал случайным свидетелем задержания полицейскими супругов из-за подозрения в хранении наркотиков.

Он предложил правовую помощь и устно заключил с мужчиной и женщиной соответствующее соглашение. Сразу после этого юрист предоставил адвокатское удостоверение и выдвинул правоохранителям законное требование снять с его подзащитных наручники, однако полицейские отказались.

Кроме того, по прибытии следственно-оперативной группы Святошинского управления полиции инспектор отдела дознания не допустила защитника к месту проведения осмотра происшествия и приказала его покинуть. Также она запретила фиксировать следственные действия на мобильном телефоне, игнорируя законные требования адвоката и задержанного.

В свою очередь, патрульные выполняли противоправные указания инспектора. Они отталкивали юриста при попытках подойти к своему подзащитному, выбили из его рук телефон, повалили на землю и нанесли несколько ударов по туловищу.

После этого правоохранители надели на адвоката наручники и доставили в отдел полиции.

Так, инспектор отдела дознания подозревается во вмешательстве в деятельность защитника с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 397 УК Украины), двое патрульных – в превышении власти, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины), а одному инспектору патрульной полиции инкриминируются обе вышеупомянутые статьи.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.