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Президент России Владимир Путин в ближайшее время поручит правительству РФ допустить к государственным закупкам белорусские предприятия. Об этом он заявил в среду во время беседы в Санкт-Петербурге с Александром Лукашенко, сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

По мнению Путина, допуск к государственным закупкам пойдет на пользу России, поскольку «повысит уровень конкуренции на рынке», а также «существенно расширит возможности» для белорусского бизнеса.

Ранее Путин поручил правительству в течение месяца обеспечить равные условия допуска на российский рынок и в сферу государственных и муниципальных закупок товаров, производимых в так называемых «Донецкой и Луганской народных республиках».

Согласно планам президента РФ, сертификаты о происхождении товаров, которые выдают «ДНР» и «ЛНР», будут признаны действительными на территории России.

 
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