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При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры завершено специальное досудебное расследование в отношении 42-летнего уроженца Донецка, обвиняемого в участии в террористической организации и нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года по настоящее время злоумышленник, будучи в должности старшего следственного фейкового «министерства государственной безопасности «ДНР», осуществляет преследование местных жителей по фактам якобы содействия правоохранительным органам и государственным властям Украины.

Приспешник террористов принимает непосредственное участие в так называемых следственных действиях, проводимых в отношении лиц, незаконно содержащихся на базе МГБ ДНР, расположенной на территории бывшего ЧАО «Изоляция» в Донецке.

В частности, в период с сентября 2016 года по март 2018 года так называемый следователь вместе с другими участниками НВФ РФ пытал жителя Ясиноватой, задержанного по подозрению в якобы шпионаже в пользу СБУ. На голову пленнику злоумышленники надевали полиэтиленовый пакет, после чего применяли к нему пытки с использованием электрического тока и жестоко избивали.

Обвинительный акт направлен на рассмотрение в Приморский районный суд Мариуполя.

Судят правонарушителя заочно. Максимальное наказание по санкциям статей – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
ForUm

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