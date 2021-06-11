Министерство информации Беларуси раскритиковало решение украинского Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания запретить ретрансляцию государственного белорусского канала «Беларусь 24», передает белорусская служба Радио Свобода.

В своем заявлении ведомство назвало решение украинского регулятора «очередным недружественным жестом в отношении белорусских СМИ».

«Решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания демонстрирует извращенное понимание украинским руководством свободы слова и является продолжением кампании на зачистку информационного поля от неугодных СМИ», - говорится в заявлении.

Министерство сравнило запрет белорусского канала с прекращением вещания каналов «112 Украина», Zik и NewsOne, которые принадлежат народному депутату от «оппозиционной платформы - За жизнь» и попали под санкции СНБО.

Ведомство также заявило о якобы «многочисленных фактах цензуры, давления и расправы над оппозиционными медиа» в Украине.

Накануне Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания исключил из перечня иностранных программ, разрешенных к ретрансляции, белорусский канал «Беларусь 24».

Причиной стала трансляция каналом контента с участием лиц, которых в Украине признали угрожающими национальной безопасности. Кроме того, в эфире канала батальон «Донбасс», который входит в состав Национальной гвардии, назвали «карательным», а также звучали высказывания, которые Нацсовет расценил как разжигание межнациональной розни.