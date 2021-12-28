также в разделеСтолица
В Киеве за сутки – 475 новых больных COVID-19 7
В Киеве создают штаб территориальной обороны 19
В Киеве задержаны подозреваемые в убийстве главврача из Ривненщины 18
В Киеве цены на недвижимость за год выросли 22
Знаменитая Андреевская церковь пострадала от непогоды 24
На ВДНХ появилась новая праздничная локация 20
Три дня выходных: Куда сходить в Киеве на Рождество 37
Работающих в селах предпринимателей освободили от использования РРО 37
В Киеве не снижается количество новых случаев COVID-19 10
Метеорологическая зима пришла в Киев на 3 недели позже 9
Прокуратура подозревает хищение 5 млн на установке елки на ж/д вокзале в Киеве 15
За сутки в Киеве – 1211 новых больных COVID-19 17
В одной из старейших библиотек Киева организовали «наливайку» 203
Киевводоканал анонсировал повышение тарифов 22
В Киеве сносят незаконные елочные базары 22
За сутки в Киеве – 1403 больных коронавирусом. Из них 170 детей 20
Будут судить иностранца-водителя, убившего пешехода в центре Киева 17
Киев временно ограничивает въезд грузовиков 22

В Киеве зафиксированы случаи инфицирования штаммом коронавируса «Омикрон»,  сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса «Омикрон». Специалисты утверждают, что этот вирус обладает большей контагиозностью, чем штамм «Дельта». По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме», - отметил Поворозник.

Напомним, в Украине первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» был зафиксирован  18 декабря.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
5517 грн.
10
Теги