В Киеве зафиксированы случаи инфицирования штаммом коронавируса «Омикрон», сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса «Омикрон». Специалисты утверждают, что этот вирус обладает большей контагиозностью, чем штамм «Дельта». По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме», - отметил Поворозник.

Напомним, в Украине первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» был зафиксирован 18 декабря.