Госпогранслужба и Посольство США несколько недель назад подписали План совместных действий по реализации Проекта международной технической помощи в размере 20 миллионов долларов.

В настоящее время Проект зарегистрирован в соответствии с утвержденным решением правительства Украины требованиями, сообщила пресс-служба ГПСУ.

Проект начнется в январе и будет реализован в течение года. Объем договоренного финансирования – 20 млн долларов США. Он будет способствовать обеспечению первоочередных потребностей пограничных подразделений.

«Современные средства видеофиксации и беспилотные комплексы, индивидуальная защита пограничников, а также обеспечение их расположения в полевых условиях, усиление транспортом и средствами связи – это потребности, которые мы согласовали с нашими стратегическими партнерами. Для скорейшей реализации Проекта мы приложим все усилия и будем совместно оценивать эффективность», - подчеркнул глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

Реципиентами Проекта выступают все пограничные отряды, выполняющие задачи на границе с Россией и Беларусью.

«Это не единственный новый пример поддержки Госпогранслужбы Соединенными Штатами Америки. В рамках сотрудничества с Государственным Департаментом США по Программе вопросов экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) на днях также зарегистрирован еще один проект. По ним партнеры помогут нам в развитии инфраструктуры границы. В частности, это будет помощь в наращивании возможностей ведомства элементами, которые используются в обустройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения. Объем финансирования согласован в размере 4,5 миллионов долларов США», - отметил руководитель ГПСУ.