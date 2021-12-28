Объект «Скифское наследие» на ул. Библика в Харькове уберут.

Как сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, человек, который подписал документы о его установке, уволен с занимаемой должности.



«Деньги, выделенные на проект, не освоены. Я запретил полностью платить по счетам. Я и моя команда проекта не видели. Такой Стоунхендж нам не нужен», - сообщил городской голова.



Он подчеркнул, что место обустроят, когда поймут, что там можно сделать, чтобы это действительно выглядело красиво и нравилось людям.