Объект «Скифское наследие» на ул. Библика в Харькове уберут.
Как сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, человек, который подписал документы о его установке, уволен с занимаемой должности.
«Деньги, выделенные на проект, не освоены. Я запретил полностью платить по счетам. Я и моя команда проекта не видели. Такой Стоунхендж нам не нужен», - сообщил городской голова.
Он подчеркнул, что место обустроят, когда поймут, что там можно сделать, чтобы это действительно выглядело красиво и нравилось людям.
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