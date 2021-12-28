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Кабинет министров уволил заместителя главы Министерства образования и науки Игоря Гарбарука по его желанию.

Об этом сообщила нардеп «Слуги народа» Юлия Гришина.

«Только что заместитель министра образования Игорь Гарбарук был уволен Кабмином по его заявлению», - написала она.

25 декабря в сети обнародовали фото с мэром Львова Андреем Садовым, заместителем министра образования Игорем Гарбаруком и брюнеткой в платье с откровенным декольте Кристиной Тишкун.

Девушку замминистра представил как свою помощницу.

Гарбарук и Тишкун посетили Львов 24 декабря, чтобы посмотреть, как работают учебно-практические центры в профтехучилищах.
ForUm

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