Кабинет министров уволил заместителя главы Министерства образования и науки Игоря Гарбарука по его желанию.
Об этом сообщила нардеп «Слуги народа» Юлия Гришина.
«Только что заместитель министра образования Игорь Гарбарук был уволен Кабмином по его заявлению», - написала она.
25 декабря в сети обнародовали фото с мэром Львова Андреем Садовым, заместителем министра образования Игорем Гарбаруком и брюнеткой в платье с откровенным декольте Кристиной Тишкун.
Девушку замминистра представил как свою помощницу.
Гарбарук и Тишкун посетили Львов 24 декабря, чтобы посмотреть, как работают учебно-практические центры в профтехучилищах.
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