Украинские военнослужащие задержали на линии разграничения боевика так называемой «ЛНР», сообщил пресс-центр ООС.

Утром 27 декабря 2021 года в Луганской области в районе наблюдательного пункта одного из подразделений, выполняющего боевые задания по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, был задержан представитель незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск. Нарушитель в российской форме, в состоянии сильного наркотического опьянения двигался через линию столкновения в сторону украинских позиций. Наши защитники задержали боевика, после чего передали его представителям Службы безопасности Украины.

Предварительно было установлено, что сорокалетний задержанный наемник проходил службу по контракту в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований русско-оккупационных войск. Имел при себе паспорт так называемой «ЛНР». В дальнейшем выяснилось, что задержанный с 2006 по 2012 год отбывал наказание в местах лишения свободы по статье 115, ч.1 (преднамеренное убийство).

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности задержанного.