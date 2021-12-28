В Беларуси опубликован проект изменений и дополнений в конституцию. Документ появился на сайте Национального правового интернет-портала.

Поправки предусматривают, что один и тот же человек не сможет занимать должность президента страны более двух сроков. Статью о бессрочном президентстве убрали. При этом по истечении срока полномочий президент может стать пожизненным членом верхней палаты парламента пишет Радио Свобода.

Кроме того, появился пункт, свидетельствующий, что «президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением президентских полномочий».

В документе также закреплен статус Всебелорусского народного собрания, в полномочия которого в том числе входят:

утверждение основных направлений внутренней и внешней политики, военной доктрины, концепции национальной безопасности;

утверждение программы социально-экономического развития Беларуси;

заслушивание премьер-министра по выполнению программы социально-экономического развития Беларуси;

предложение изменений и дополнений в Конституцию;

предложение провести референдум;

рассмотрение вопроса о легитимности выборов;

вопросы введения на территории Беларуси чрезвычайного или военного положения при наличии оснований, предусмотренных конституцией, и в случае бездействия президента по этим вопросам.

Всебелорусскому народному собранию также передали полномочия по отстранению от должности президента «в случае систематического или грубого нарушения конституции или совершения государственной измены или другого тяжкого преступления». Ранее это право имело Национальное собрание Беларуси.

Как отмечает белорусская служба Радио Свобода, на самом деле в проекте документа процесс устранения президента осложнился.

Предложение о предъявлении обвинений президенту и отстранении его от должности вносится Всебелорусским народным собранием по инициативе не менее одной трети от полного состава Палаты представителей или не менее 150 тысяч граждан Беларуси, обладающих избирательным правом. Расследование обвинений организуют Всебелорусское народное собрание.

Решение принимается после получения заключения Конституционного суда, оно считается принятым, если за него проголосовало большинство от полного состава Всебелорусского народного собрания.

Обычно Всебелорусское собрание созывается раз в пять лет. В их работе принимают участие 2700 делегатов, выдвижение которых осуществляется местными советами, поддерживаемыми Лукашенко партиями и профессиональными объединениями. Первое такое собрание было созвано уже при президентстве Лукашенко, в 1996 году.

В действующей конституции Беларуси этот орган не предусмотрен. Лукашенко сравнивал его со съездами компартии Советского Союза, которые также созывались раз в 5 лет, чтобы одобрить пятилетние планы и другие важные документы.

После начала массовых протестов в Беларуси в августе 2020 года Лукашенко стал говорить о необходимости конституционной реформы, в том числе о перераспределении полномочий между ветвями власти. В начале декабря прошлого года Лукашенко предложил сделать Всебелорусское собрание конституционным органом. После этого некоторые комментаторы предположили, что Лукашенко может формально уйти из президентства, но остаться руководителем страны в должности главы Всебелорусского собрания.