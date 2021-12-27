Во время конфликта на дороге между двумя депутатами Бердянского городского и районного совета один из них получил телесные повреждения, сообщила пресс-служба полиции Запорожья.

Дознавателем Бердянского районного управления полиция начала досудебное расследование в рамках статьи 125 Уголовного кодекса Украины. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

25 декабря около 21:30 вблизи торгового центра на улице Волонтеров города Бердянск между пассажиром и водителем двух транспортных средств произошел конфликт, в ходе которого мужчина 1975 года рождения нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения. Таким образом мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге. Сотрудники полиции установили, что оба участника являются депутатами Бердянского городского и районного советов от разных партий.

В результате полученных травм потерпевший обратился в Бердянскую городскую больницу с травмами лица. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение).

После получения судебно медицинской экспертизы будет определена окончательная правовая квалификация события.