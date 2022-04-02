За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Бердянська у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Як повідомляє Офіс генпрокурора, чоловік після окупації міста Бердянськ добровільно погодився на пропозицію військової адміністрації РФ, взяв на себе функції виконувача обов’язків мера окупованого міста та забезпечив їх «належне виконання».

Про своє призначення на посаду, створену у незаконних органах влади, підозрюваний повідомив у відеозверненні через мережу Інтернет, нехтуючи при цьому положеннями Конституції України та порушуючи конституційне право жителів м. Бердянска на вільне волевиявлення під час виборів.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.