Городской голова Бердянска Валерий Баранов заявил об уходе в отставку в связи с невозможностью работать в сложившихся в городском совете условиях и без депутатского большинства.

Соответствующее заявление он зачитал в начале заседания «Дня депутата», сообщила пресс-служба горсовета.

Баранов отметил, что после выборов он понимал, что будет очень сложно работать без большинства в городском совете и надеялся, что постепенно удастся всех объединить для того, чтобы развивать город.

«Но на этот раз дружеской работы не получилось, к сожалению. Весь этот год мне пришлось работать в условиях агрессии и деструктива, – сказал он. – А как работать в этой обстановке? Я вижу два варианта: Первый – продолжить попытки и уговаривать, унижаться, оправдываться. И второй вариант – подать в отставку в связи с невозможностью работать в таких условиях, сохранить себе остатки здоровья и нервов и дать свободу депутатской команде для возможных достижений, но уже без моего участия. Поэтому с учетом сложившейся тупиковой ситуации, моим возрастом и личными мотивами я вынужден подать в отставку и пожелать вам успехов в труде. Хочу поблагодарить своих избирателей, извиниться перед ними за такое вынужденное решение. В дальнейшем я готов помогать городу всеми возможностями».

После зачитывания заявления Баранов вышел из сессионного зала.

Секретарь городского совета продолжил проведение заседания.