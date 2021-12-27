Беременным и женщинам с малолетними детьми также нужно стать на военный учет, разъяснили в Минобороны.

«Беременные женщины и/или с малолетними детьми тоже берутся на военный учет. Как и в случае мужчин, в территориальном центре комплектования и социальной поддержки для женщин будет учитываться состояние здоровья человека и его семейные обстоятельства», - отмечается в сообщении ведомства.

При этом подчеркивается, что взятие на военный учет – это не призыв на службу.

«На жизнь украинок эти законодательные изменения сейчас не повлияют, а до конца 2022 может возникнуть необходимость стать на учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту жительства. В течение 2022 года не стоит ожидать каких-либо проблем. В дальнейшем за уклонение от военного учета, как и для мужчин, после предупреждения из территориальных центров комплектования и социальной поддержки предусмотрены штрафы», - говорится в разъяснении.

До конца 2022 года в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины будет проведен анализ изменений количества военнообязанных женщин, состоящих на военном учете.

Напомним, 11 октября Минобороны издало приказ №313, который перечисляет чуть больше 100 профессий, родственных соответствующим военным - учетным специальностям, и обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что этот приказ возник, чтобы сосчитать женщин, которых можно использовать для защиты государства.

С перечнем женских профессий, подлежащих обязательному военному учету, можно по ссылке.

Воинская обязанность касается женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Сейчас на учете уже более 10 тысяч женщин.

Брать на учет будут не всех. Ведь кроме профессии существуют еще возрастные ограничения и ограничения по состоянию здоровья.