Следователи Святошинского управления полиции задержали и сообщили о подозрении двум лицам, причастным к совершению умышленного убийства 50-летнего жителя Ривненской области - главного врача одного из местных санаториев, тело которого с признаками насильственной смерти было найдено в лесополосе под Киевом (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Согласно материалам следствия, преступление произошло вечером 20 декабря 2021 года, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Находясь в Киеве, потерпевший обратился на улице к одному из подозреваемых, 34-летнему гражданину Кыргызской Республики, который работает водителем службы такси, с просьбой отвезти его в гостиницу.

Водитель и его 43-летний приятель - гражданин Узбекистана, который в то время тоже находился в этом же автомобиле, согласились подвезти жителя Ривного.

В ходе поездки, осознавая, что у потерпевшего могут находиться при себе значительные средства, злоумышленники решили совершить на него нападение.

Во время спланированной остановки один из злоумышленников, пересев на заднее пассажирское сиденье, нанес потерпевшему несколько ударов в область головы кулаками и стеклянной бутылкой, от чего он потерял сознание.

Нападавшие отобрали у мужчины банковские карты, мобильный телефон, сумку и денежные средства, после чего отвезли в Бучанский район Киевщины, где в бессознательном состоянии оставили в лесополосе со связанными руками и ногами.

Получив информацию от близких потерпевшего об исчезновении, правоохранители начали его поиски. Следователи установили, что при исчезновении мужчины неизвестные снимали с его банковской карты денежные средства.

Усилиями работников Святошинского управления полиции ГУ НП в Киеве, Управления уголовного розыска и прокуроров окружной прокуратуры злоумышленников удалось установить и задержать.

В ходе следственных действий один из подозреваемых сообщил правоохранителям место, где они покинули тело убитого мужчины. Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм.

В настоящее время следствие продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.