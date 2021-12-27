также в разделеСтолица
В Киеве цены на недвижимость за год выросли 17
Знаменитая Андреевская церковь пострадала от непогоды 24
На ВДНХ появилась новая праздничная локация 20
Три дня выходных: Куда сходить в Киеве на Рождество 35
Работающих в селах предпринимателей освободили от использования РРО 37
В Киеве не снижается количество новых случаев COVID-19 9
Метеорологическая зима пришла в Киев на 3 недели позже 9
Прокуратура подозревает хищение 5 млн на установке елки на ж/д вокзале в Киеве 15
За сутки в Киеве – 1211 новых больных COVID-19 17
В одной из старейших библиотек Киева организовали «наливайку» 97
Киевводоканал анонсировал повышение тарифов 21
В Киеве сносят незаконные елочные базары 22
За сутки в Киеве – 1403 больных коронавирусом. Из них 170 детей 19
Будут судить иностранца-водителя, убившего пешехода в центре Киева 14
Киев временно ограничивает въезд грузовиков 20
За сутки в Киеве заболели коронавирусом 1496 человек 16
В Киеве ночью резко похолодает, завтра на дорогах гололедица 29
Киев начинает работу пунктов обогрева 30

Следователи Святошинского управления полиции задержали и сообщили о подозрении двум лицам, причастным к совершению умышленного убийства 50-летнего жителя Ривненской области - главного врача одного из местных санаториев, тело которого с признаками насильственной смерти было найдено в лесополосе под Киевом (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Согласно материалам следствия, преступление произошло вечером 20 декабря 2021 года, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Находясь в Киеве, потерпевший обратился на улице к одному из подозреваемых, 34-летнему гражданину Кыргызской Республики, который работает водителем службы такси, с просьбой отвезти его в гостиницу.

Водитель и его 43-летний приятель - гражданин Узбекистана, который в то время тоже находился в этом же автомобиле, согласились подвезти жителя Ривного.

В ходе поездки, осознавая, что у потерпевшего могут находиться при себе значительные средства, злоумышленники решили совершить на него нападение.

Во время спланированной остановки один из злоумышленников, пересев на заднее пассажирское сиденье, нанес потерпевшему несколько ударов в область головы кулаками и стеклянной бутылкой, от чего он потерял сознание.

Нападавшие отобрали у мужчины банковские карты, мобильный телефон, сумку и денежные средства, после чего отвезли в Бучанский район Киевщины, где в бессознательном состоянии оставили в лесополосе со связанными руками и ногами.

Получив информацию от близких потерпевшего об исчезновении, правоохранители начали его поиски. Следователи установили, что при исчезновении мужчины неизвестные снимали с его банковской карты денежные средства.

Усилиями работников Святошинского управления полиции ГУ НП в Киеве, Управления уголовного розыска и прокуроров окружной прокуратуры злоумышленников удалось установить и задержать.

В ходе следственных действий один из подозреваемых сообщил правоохранителям место, где они покинули тело убитого мужчины. Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм.

В настоящее время следствие продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги