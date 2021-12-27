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Россия согласилась пустить в Донецк и Луганск представителей Международного агентства по атомной энергии для инспекции ядерных установок, поскольку опасается конфликтовать с этой организацией.

Об этом в программе «Взгляд с Банковой» телеканала «Дом» заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, представитель Офиса президента Алексей Арестович.

Он уточнил, что официального отчета МАГАТЭ об инспекции объектов, расположенных в Донецке и Луганске, еще нет, но сам факт такого визита – очень положительный сигнал.

«Он, во-первых, показал, что Российская Федерация отвечает за их («ЛНР» и «ДНР» - ред.) организацию, потому что переговоры шли в Российской Федерации. Во-вторых, это демонстрирует, что в социально-экономической подгруппе ТКГ все-таки прогресс есть, там многие вопросы удается решить положительно», - сказал Арестович.

Представители МАГАТЭ посетили Донецк и Луганск, где размещены экспериментальные ядерные установки: одна – медицинского назначения, другая – научного.

«И чтобы закрыть ежегодный отчет со всех организаций, которые пользуются ядерными материалами или имеют ядерные установки, МАГАТЭ должно было предоставить информацию и оттуда. Но они не понимают, что такое «ЛНР» и «ДНР». Они понимают, что такое Украина и Россия. И потому они действовали соответствующим образом (через РФ - ред.)», - объяснил спикер украинской делегации в ТКГ.

Россияне после длительных переговоров дали допуск инспекторам МАГАТЭ на оккупированную территорию. Это решение Арестович связывает с международными проектами и мировыми поставками продукции корпорации «Росатом».

«Конечно же, Кремль не захотел ссориться с МАГАТЭ, чтобы не получить негативных отношений с этой организацией, и лишиться возможности продвигать продукцию своей атомной промышленности по всему миру. «Росатом» строит сейчас более десятка атомных станций по всему миру. Вот таким образом удалось продвинуться по этому вопросу», - рассказал он.

Напомним, 16 декабря миссия Международного агентства по атомной энергии завершила инспекционный визит в Донецк и Луганск. Принимать такие инспекции в мирное время – обязанность Украины по соглашению с МАГАТЭ по применению гарантий согласно Договору о нераспространении ядерного оружия.

Ранее руководитель социально-экономической подгруппы украинской делегации в ТКГ Виктория Страхова отметила, что в случае непроведения визита Украину могли бы приравнять к странам третьего мира, потакающим распространению ядерного оружия.
ForUm

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