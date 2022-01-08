В Украине несколько лет идет организованная компания по дискриминации и клевете против Украинской Православной Церкви и миллионов ее прихожан.

Фото: 112 Украина

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Черкасский и Каневский Феодосий сказал в интервью телеканалу 112 Украина.

По словам архиерея, в этой кампании задействованы не только СМИ и радикальные группировки, но зачастую и органы государственной власти.

«Идет планомерная дискриминационная и клеветническая кампания против Украинской Православной Церкви, против миллионов верующих – начиная с Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, архиереев, священников, монахов и до простой сельской прихожанки, которая не хочет в конце жизни предавать свою веру», – рассказал митрополит Феодосий.

Он сообщил, что сейчас под ударом находятся Тернопольская, Львовская, Ровненская, Сарненская, Луцкая, Винницкая и Могилев-Подольская епархии УПЦ, где происходят рейдерские захваты храмов активистами ПЦУ при содействии местных властей.

Как пример владыка Феодосий привел Винницкую область, где «черные» регистраторы областной государственной администрации незаконно перерегистрируют ряд приходов УПЦ в ПЦУ. При этом на протесты верующих власти не реагируют.

«Прихожане вместе с архиереями и духовенством Винничины массово выступают с протестами возле Винницкой ОДА. Но, к сожалению, в большинстве случаев сегодня это вопль вопиющего в пустыне», – отметил архиерей.

Архиерей отметил, что, несмотря на спокойствие в своей епархии, духовенство и верующие Черкащины поддерживают своих гонимых братьев и сестер в западных областях. «Говоря о давлении или агрессии со стороны госорганов или СМИ, или радикалов на верующих людей в разных регионах страны, мы, священнослужители и верующие Черкасской епархии, воспринимаем это все и как свою беду», – рассказал митрополит Феодосий.