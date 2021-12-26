Встреча представителей стран Североатлантического альянса (НАТО) и Российской Федерации может состояться 12 января 2022 года. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишут Українські Новини со ссылкой на Deutsche Welle.

Как рассказал в субботу, 25 декабря, представитель НАТО, Столтенберг постоянно находится в контакте с российской стороной по вопросу проведения переговоров Совета НАТО-Россия (СНР).

По словам представителя организации, в НАТО пока не получили каких-либо комментариев относительно возможных временных рамках со стороны руководства России.

Как сообщалось ранее, после переговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина российская сторона передала НАТО так называемые "гарантии безопасности", соблюдение которых якобы позволит снизить напряжение между сторонами.

В качестве одного из условий Россия требует, чтобы Украина и Грузия никогда не были приняты в НАТО.

Напомним, ранее в России заявили, что разочарованы сигналами, которые поступают от США и НАТО в отношении предложенных "гарантий безопасности".