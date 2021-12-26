также в разделеМир
Газпром отказывается поставлять газ в Европу по магистрали Ямал - Европа 13
Нападение на Украину: Мнение Вашингтона и Берлина отличаются 25
Количество беженцев в ЕС выросло на 15% 9
Сенаторы США: Сегодня мы должны встать на сторону Украины 13
У Путина считают, что Москву беспочвенно обвиняют в подготовке вторжения в Украину 12
В Японии разработали экран телевизора, который может передавать вкус 62
Захарова рассказала, о чем будут переговоры США и РФ 41
Санду заявила, что не получила официальных объяснений, как Чаус из Молдовы попал в Украину 43
Бывший канцлер Австрии устроился на работу в США 74
Пограничники рассказали, сколько человек пытались пересечь белорусско-польскую границу накануне Рождества 17
Япония одобрила применение таблеток для лечения коронавируса 11
В Италии рекордное количество новых случаев коронавируса 27
Россия отзывает от украинской границы 10 тысяч военных 68
В Пентагоне говорят о возможной передаче Украине разведывательных данных о войсках РФ на границе 28
РФ хочет как можно скорее получить ответ от США и НАТО на свои требования по «гарантиям безопасности» 16
В ВОЗ уверяют, что у Санта-Клауса иммунитет к COVID-19 15
Талибы запретили врачам принимать женщин без сопровождения мужчин 13
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали свою дочь 14

Встреча представителей стран Североатлантического альянса (НАТО) и Российской Федерации может состояться 12 января 2022 года. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишут Українські Новини со ссылкой на Deutsche Welle.

Как рассказал в субботу, 25 декабря, представитель НАТО, Столтенберг постоянно находится в контакте с российской стороной по вопросу проведения переговоров Совета НАТО-Россия (СНР).

По словам представителя организации, в НАТО пока не получили каких-либо комментариев относительно возможных временных рамках со стороны руководства России.

Как сообщалось ранее, после переговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина российская сторона передала НАТО так называемые "гарантии безопасности", соблюдение которых якобы позволит снизить напряжение между сторонами.

В качестве одного из условий Россия требует, чтобы Украина и Грузия никогда не были приняты в НАТО.

Напомним, ранее в России заявили, что разочарованы сигналами, которые поступают от США и НАТО в отношении предложенных "гарантий безопасности".
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги