Если по итогам встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина Вашингтон будет оказывать давление на Украину в плане выполнения Минских договоренностей на условиях Москвы, украинская власть не сможет пойти на это. Этот шаг будет воспринят обществом как капитуляция.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей.

"Мы не знаем, что будет на этих переговорах, но что бы там ни решили Путин с Байденом, у нашей власти – не важно, это Зеленский или кто-то другой – очень маленькое пространство для инициатив", – заявил он.

Гармаш заверил, что граждане Украины не позволят властям пойти на уступки Москве. "Потому что есть общественное мнение, наш электорат достаточно активен – это показали две революции".

"Поэтому власть даже под давлением Соединенных Штатов не сможет выполнять минский комплекс мер на условиях России, потому что это будет означать подписание капитуляции перед Россией", – заявил член ТКГ.

Он также заметил, что в случае сдачи интересов Украины возникнет угроза масштабной дестабилизации ситуации внутри страны.

"К сожалению, это не принесет мира в Украину. Это будет началом большой, можно сказать, гражданской войны. Мы прекрасно понимаем, что значительная часть наших регионов не согласится ни на капитуляцию, ни на потерю суверенитета", – предупредил Гармаш.

"Это вызовет внутреннее сопротивление, которое приведет к глобальной дестабилизации ситуации и, возможно, к уничтожению украинской государственности, чего и добивается Россия", – добавил он.

Таким образом, ни один глава украинского государства не решится на такой шаг, "если он захочет оставаться президентом Украины, если захочет, чтобы его не снесли раньше срока", – подытожил журналист.