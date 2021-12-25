Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн озвучил предварительные детали повторного боя между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и Энтони Джошуа.

В интервью YouTube-каналу iFL TV Хирн рассказал, где и когда может пройти повторная битва между Усиком и Джошуа за четыре пояса в супертяжелом весе.

«Апрель — самая реалистичная дата для этого боя, но мы все еще не определились с местом.

У нас есть предложения со всего мира, но я думаю, что лучший вариант — Великобритания", — сказал промоутер.

По словам Хирна, переговоры с представителем Усика Александром Красюком должны начаться после Рождества.

Также промоутер Джошуа заявил, что его боксер не рассматривает вариант с отказом от реванша с Усиком, чтобы позже встретиться с победителем боя между украинцем и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

В первом бою в сентябре текущего года в Лондоне Усик побил Джошуа единогласным решением судей и стал третьим боксером в истории после Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя, которому удалось стать чемпионом мира в тяжелом весе и супертяжелом.