На сегодняшний день переход школ на дистанционное обучение в случае распространения штамма коронавируса "Омикрон" не выглядит целесообразным мерой из-за отсутствия сведений относительно какого-либо влияния на заболеваемость среди детей.

Как пишет Парламент.ua, об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Укринформу".

По его словам, на сегодняшний день в мире не наблюдается какой-либо перекос из-за "Омикрон" в статистике заболеваемости в сторону младшей группы населения.

По отношению к штамму "Дельта" были достаточно серьезные заявления о том, что преимущественно этот штамм фокусируется среди детского населения, очень тяжелое течение. Но даже последняя волна не имела этих особенностей в Украине, - сказал Кузин.

Он подчеркнул, что по "Омикрону" пока нет таких сведений.

Поэтому закрытие школ не выглядит целесообразным. И ВОЗ, и ЮНИСЕФ подчеркивают, что дистанционное образование не может служить полноценным заменителем обычного образования, к тому же оно ощутимо влияет и на качество обучения, и на уровень социализации ребенка... Закрытие школ не исключено, но все зависит от эпидемической ситуации, - добавил санврач.