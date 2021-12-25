Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил о том, что США представят Украину на переговорах с Россией.

Как пишет Хвиля, об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

Мережко отметил, что интерпретация президента РФ Владимира Путина, что Россия участвует в двусторонних переговорах только с США – это его позиция для внутренних каких-то целей, пропаганды. Для Украины критически важно, чтобы США защищали и представляли украинские интересы в этих переговорах с Россией.

По словам главы комитета ВРУ, тут есть элементы челночной дипломатии, но самое главное, что США выступают адвокатом Украины. Мережко отметил, что США четко сделали заявление, что они не собираются принимать какие-то решения в обход Украины, а потом заставлять их принимать.

"По сути, эти переговоры США – Россия будут трехсторонними. Украина будет там представлена Соединенными Штатами, которые будут защищать наши интересы и нашу позицию", – заявил он.