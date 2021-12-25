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Ціни на хлібобулочні вироби в Україні вже до вересня наступного року можуть зрости аж на 35%. Такий прогноз зробив голова Спілки українського селянства Іван Томіч, пишет agrotrend.

«Варіант може бути поганим. Що визначальне? Визначальне – наявність борошна для випікання хліба в Україні. На сьогодні ситуація погана: якісної пшениці, а відповідно борошна другого-третього класу у нас буде дефіцит», – вважає експерт.

Томіч зазначив, що причиною нестачі зерна в Україні стали великі обсяги його експорту.

«Було все нормально, урожай добрий… Вивезли. Тобто підхід такий: вивозили – заробляємо, а потім ввозитимемо – і зароблятимемо. Що скажуть ті мільйони українців, якщо хліб буде 50 гривень? Цей хліб наш, звичайний, український. Проблема у тому, що вчасно не використовували інструменти – Аграрний фонд, Держрезерв, інтервенції», – пояснив голова Спілки українського селянства.
ForUm

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