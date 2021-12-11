В Украине в 2021 году собран рекордный урожай зерновых, но, как ни парадоксально, на внутреннем рынке образовался дефицит пшеницы, что неизбежно приведет к росту цен на хлеб.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

https://apostrophe.ua/news/economy/2021-12-10/buhanka-za-28-griven-v-ukraine-stremitelno-vyirastut-tsenyi-na-hleb-nazvanyi-prichinyi-i-sroki/252458

По словам главы "Союза украинского селянства" Ивана Томича, то, что на зерновом рынке Украины назревают проблемы, было ясно еще летом.

"Оценив ситуацию, трейдеры приняли решение как можно больше скупить качественной пшеницы II-III классов и вывезти ее, пока не поднялся шум", - отметил он.

А в том, что качественного зерна на внутреннем рынке сегодня мало, виновато правительство, которое эту проблему "проспало".

"Так же, как и с газом, но здесь ситуация еще более сложная, потому что качественной пшеницы II класса практически нет. При том, что до нового урожая еще очень далеко, и у нас уже возникает дефицит", - констатировал эксперт.

Иван Томич прогнозирует, что цены на хлеб с сентября 2021 года по сентябрь 2022-го вырастут до 35%. А это – в три раза больше, чем уже "привычный" рост на 10-12% в год. То есть, если сегодня буханка хлеба стоит 20 гривен, следующей осенью ее цена вырастет до 25-28 гривен.

Дефицит зерна скажется и на качестве продукции. Эксперт полагает, что в ближайшее время нас ожидает сужение ассортимента хлебобулочных изделий на полках магазинов.

"Качественного хлеба будет меньше. Кроме этого, уменьшится количество и ухудшится качество макаронных изделий", - говорит Иван Томич.