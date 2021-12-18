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В Україні можуть початися перебої з виробництвом хліба через великі ціни на газ. Вже зараз хлібозаводи знаходяться на межі та просять уряд забезпечити адекватні ціни на паливо, інакше підприємства почнуть зупинятися. Як пише Главком, про це заявив народний депутат Дмитро Разумков в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Разумков послався на лист Всеукраїнської асоціації пекарів та Асоціації «Укрхлібпром», який представники хлібної промисловості адресували президенту Володимиру Зеленському та Кабінету Міністрів.

Він додав, що якщо вимоги Асоціації не виконають, то є ризик перебоїв з хлібом і його сильного подорожчання.

«Або забезпечити соціальну ціну на газ, або вони зупиняться, тому що вони купують зараз газ по 52 тисячі гривень... Яким він повинен бути тоді на полицях і скільки це вам буде коштувати? Якщо ми як аграрна держава перестанемо виробляти хліб, то це вже колапс» – резюмував він.

Напомним, в Украине в 2021 году собран рекордный урожай зерновых, но, как ни парадоксально, на внутреннем рынке образовался дефицит пшеницы, что неизбежно приведет к росту цен на хлеб.
ForUm

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