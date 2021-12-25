Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить ответ от США и НАТО на свои требования по «гарантиям безопасности».
Как пишет Новое Время, об этом сообщает ТАСС.
«Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее», — сказал Песков.
Напомним, 22 декабря министр иностранных дел РФ Серей Лавров заявил, что в самом начале 2022 года состоится первый раунд переговоров России и США касательно «гарантий безопасности».
17 декабря Россия выдвинула США и НАТО условия по гарантиям безопасности, одним из которых является невступление Украины в Альянс.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг, комментируя требования, подчеркнул, что «любой диалог с Москвой должен учитывать обеспокоенность НАТО действиями России, основываться на ключевых принципах безопасности Европы и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина».
Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сказала, что США не пойдут на компромисс и не будут вести переговоры без европейских союзников.
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с американским коллегой Джо Байденом 7 декабря потребовал гарантий нерасширения НАТО на восток. Байден отказался давать собеседнику обязательства, что Украина останется вне НАТО.
10 декабря в МИД РФ заявили, что сближение Украины с НАТО создает угрозу масштабного конфликта в Европе. Ведомство потребовало отменить решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Запада не потакать требованиям России по поводу гарантий нерасширения НАТО на восток.
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