Пограничники обнаружили в пункте пропуска «Борисполь» гражданку РФ, нарушившую порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым.
Россиянка прилетела рейсом из Абу-Даби, сообщила пресс-служба ведомства.
Осенью 2017 женщина посещала АР Крым с целью съемок в сериале «Улетный экипаж» для телеканала СТС.
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Чтобы попасть на временно оккупированную территорию Крыма, гражданка РФ воспользовалась авиасообщением «Санкт-Петербург – Симферополь».
Учитывая все обстоятельства, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев отказали гражданке РФ в пропуске через государственную границу и запретили въезд в Украину сроком на 3 года.
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