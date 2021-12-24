также в разделеОбщество
Большинство украинцев считают, что Россия нападет на Украину
В Украине создадут единую онлайн-систему для оплаты комуслуг 4
Женщин, не вставших на военный учет, будут штрафовать с 2023 года 12
Тищенко придумал народный рецепт митболов по-оболонски 12
ОГП сообщил о подозрении министру транспорта РФ и его заму 13
Алла Барановская встала на защиту всех украинок 53
ВАКС приговорил экс-замглавы правления «Укргазвыдобування» к 5 годам тюрьмы 14
Обвиняемый в убийстве Кожара вышел под залог 2,7 млн 14
Выходцы из Луганска наладили сбыт поддельных препаратов для онкобольных 11
Украинцы считают, что в 2014 году страна могла сохранить Крым в своем составе 18
Укрзализныця объяснила «зраду» по миллионной елке на ж/д вокзале Киева 15
СБУ обезвредила международную группировку: злоумышленники похищали людей на востоке 14
Чехия изменила правила въезда для украинцев 20
Военный учет женщин: Минобороны пересмотрит список профессий 91
«Гумконвой» РФ завез на Донбасс 270 тысяч доз «Спутника», МИД возмущен 13
В Украину не пустили российскую модель 18
В Украине за сутки – 6647 новых случаев COVID-19 18
Нигериец предлагал взятку, чтобы «углубленно учить украинский язык» в Одессе 13

Пограничники обнаружили в пункте пропуска «Борисполь» гражданку РФ, нарушившую порядок въезда-выезда на  временно оккупированную территорию АР Крым.

Россиянка прилетела рейсом из Абу-Даби, сообщила пресс-служба ведомства.

Осенью 2017 женщина посещала АР Крым с целью съемок в сериале «Улетный экипаж» для телеканала СТС.

<iframe width="540" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8pIwYyM-h0Y" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Чтобы попасть на временно оккупированную территорию Крыма, гражданка РФ воспользовалась авиасообщением «Санкт-Петербург – Симферополь».

Учитывая все обстоятельства, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев отказали гражданке РФ в пропуске через государственную границу и запретили въезд в Украину сроком на 3 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги