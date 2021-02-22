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Пограничники запретили въезд в Украину российскому актеру, сообщила пресс-служба ГПСУ.

Иностранец прилетел в аэропорт «Борисполь» рейсом из Дубая. Во время беседы с россиянином пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» установили, что актер в июне 2017 незаконно посещал временно оккупированный Крым.

Сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцу в пересечении границы и на три года запретили въезд в Украину.
ForUm

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