Пограничники запретили въезд в Украину российскому актеру, сообщила пресс-служба ГПСУ.

Иностранец прилетел в аэропорт «Борисполь» рейсом из Дубая. Во время беседы с россиянином пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» установили, что актер в июне 2017 незаконно посещал временно оккупированный Крым.

Сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцу в пересечении границы и на три года запретили въезд в Украину.