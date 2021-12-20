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Пограничники не пропустили в Украину российскую актрису, посещавшую Крым.

Как сообщила пресс-служба ведомства, гражданка РФ прибыла в Борисполь авиарейсом из Варшавы.

При оформлении и необходимых мер контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» установили, что россиянка нарушала порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма.

Правоохранители выяснили, что 32-летняя россиянка направлялась в Украину, чтобы принять участие в съемках.

За нарушение норм украинского законодательства гражданку РФ в Украину пограничники не пропустили, кроме того, она получила запрет на въезд в Украину на ближайшие три года.

Актриса вернулась обратно обратным рейсом.

Ведомство традиционно не указывает имени актрисы, по данным СМИ, это Любовь Тезина (Баханкова).
ForUm

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