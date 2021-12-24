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Следователи Госбюро расследований разоблачили схему захвата почти 4 гектаров земли рекреационного назначения на побережье Черного моря в Одесской области, принадлежащей Министерству обороны Украины.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, на этой территории с 2018 года построено более сотни коттеджей без необходимых разрешений Минобороны и органов местного самоуправления.

Из-за халатности чиновников Одесского гарнизона на часть коттеджей граждане уже успели зарегистрировать право собственности.

По предварительной оценке, государству нанесен ущерб более чем на 12 млн гривен.

Благодаря работе ГБР суд наложил арест на незаконно построенные дома. В настоящее время устанавливается круг причастных к схеме лиц.

Досудебное расследование осуществляется по фактам самовольного занятия земли и строительства, халатного отношения к службе, превышение служебных полномочий военным лицом (ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 425, ч. 3 и ч. 4 ст. 426 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
ForUm

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