Обвиняемый в убийстве экс-министр иностранных дел Леонид Кожара вышел под залог в 2,7 миллиона гривен, прокуратура обжалует отказ в апелляции.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры в комментарии Украинской правде.

Кожар был освобожден из-под стражи 20 декабря, поскольку был внесен залог.

В то же время на обвиняемого возложен ряд обязанностей, а именно носить электронный браслет слежения, сдать загранпаспорта, прибывать в суд по первому требованию, не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится, без разрешения прокурора или суда, сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы, воздерживаться от общения с потерпевшими, свидетелями и экспертами по данному уголовному производству.

В Киевской областной прокуратуре подчеркивают, что продолжают поддерживать публичное обвинение в суде по обвинению эксглавы МИД в умышленном убийстве и доказывать вину лица в совершении преступления.

«Систематически прокуратурой подавались ходатайства по поводу применения к обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога», - отмечается в сообщении.

30 ноября Киево-Святошинским районным судом Киевской области ему был продлен срок содержания под стражей и уменьшен размер залога до 2,7 млн грн. Киевская областная прокуратура и потерпевшая сторона обжаловали указанное решение суда в апелляционном порядке. Однако суд отказал в открытии производства по апелляционной жалобе.

В настоящее время прокуратура готовит кассационную жалобу на решение апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства по жалобе прокурора.

Напомним, в ночь на 22 февраля 2020 года в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции была – самоубийство, выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.

По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство – ч.1 ст.115 УК Украины.

Следственный эксперимент в доме Кожары по факту убийства предпринимателя несколько раз срывался.

25 марта Кожара был задержан по подозрению в умышленном убийстве Старицкого.

Адвокаты Кожары утверждают, что жена экс-министра призналась в преступлении, которое произошло случайно.

По информации прокуратуры Киевской области, 21 февраля подозреваемый, его жена и Старицкий употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.

Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего Старицкий скончался на месте.

Экс-министру 25 марта 2020 сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Впоследствии следователи полиции Киевщины сообщили о подозрении в даче заведомо ложных показаний Марине Козерод - жене Кожары.

23 декабря 2020 года прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кожары по факту умышленного убийства.