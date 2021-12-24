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СБУ в ходе многоэтапной спецоперации в Мариуполе нейтрализовала международную криминальную группировку.

Злоумышленники похищали людей и заставляли их заниматься наркоторговлей. В случае отказа применяли к потерпевшим насилие и угрожали убийством, сообщил пресс-центр ведомства.

Деятельность группировки координировал с Ближнего Востока уроженец одной из стран Южного Кавказа, так называемый «вор в законе», причастный к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

По его заданию, участники банды пытались наладить сбыт тяжелых наркотиков на территории региона. Для маскировки противоправной деятельности «товар» заказчикам передавали через местных жителей, насильственно втягиваемых в наркобизнес.

Кроме того, уголовники терроризировали и запугивали жителей региона через совершение разбойных нападений на граждан и выбивание из них денег.

По данным следствия, злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации и затем вынуждали потерпевших возвращать несуществующие долги, при этом применяли оружие и наносили им тяжелые телесные повреждения.

Задокументированы факты вымогательства денег на сумму около 20 тыс. дол.

Правоохранители задержали двух организаторов банды при передаче части денег от потерпевшего.

В настоящее время задержанным доложено о подозрении в совершении преступлений по:

  • ч. 2 ст. 189 (вымогательство),
  • ч. 2 ст. 187 (разбой),
  • ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности других участников группировки.

 
ForUm

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