также в разделеОбщество
В Украине создадут единую онлайн-систему для оплаты комуслуг 4
Женщин, не вставших на военный учет, будут штрафовать с 2023 года 12
Российской актрисе запретили въезд в Украину 12
Тищенко придумал народный рецепт митболов по-оболонски 12
ОГП сообщил о подозрении министру транспорта РФ и его заму 13
Алла Барановская встала на защиту всех украинок 53
ВАКС приговорил экс-замглавы правления «Укргазвыдобування» к 5 годам тюрьмы 14
Обвиняемый в убийстве Кожара вышел под залог 2,7 млн 14
Выходцы из Луганска наладили сбыт поддельных препаратов для онкобольных 11
Украинцы считают, что в 2014 году страна могла сохранить Крым в своем составе 18
Укрзализныця объяснила «зраду» по миллионной елке на ж/д вокзале Киева 15
СБУ обезвредила международную группировку: злоумышленники похищали людей на востоке 14
Чехия изменила правила въезда для украинцев 20
Военный учет женщин: Минобороны пересмотрит список профессий 91
«Гумконвой» РФ завез на Донбасс 270 тысяч доз «Спутника», МИД возмущен 13
В Украину не пустили российскую модель 18
В Украине за сутки – 6647 новых случаев COVID-19 18
Нигериец предлагал взятку, чтобы «углубленно учить украинский язык» в Одессе 13

49,2% украинцев считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины, 41,4% полагают, что нападения не будет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 13-16 декабря.

Большинство респондентов – 57,8% – считают недостаточными дипломатические и оборонные усилия власти по предотвращению вторжения России. 27,1% - считают, что усилий достаточно.

39,2% респондентов считают, что принятие требования Путина не принимать Украину в НАТО ослабит безопасность Украины, поскольку только разожжет агрессивность Путина в отношении страны. 29,7% считают, что принятие такого требования усилит безопасность Украины, потому что ослабит агрессивность Путина по отношению к Украине. Еще 31,1% респондентов не определились со своим мнением.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги