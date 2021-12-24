49,2% украинцев считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины, 41,4% полагают, что нападения не будет.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 13-16 декабря.
Большинство респондентов – 57,8% – считают недостаточными дипломатические и оборонные усилия власти по предотвращению вторжения России. 27,1% - считают, что усилий достаточно.
39,2% респондентов считают, что принятие требования Путина не принимать Украину в НАТО ослабит безопасность Украины, поскольку только разожжет агрессивность Путина в отношении страны. 29,7% считают, что принятие такого требования усилит безопасность Украины, потому что ослабит агрессивность Путина по отношению к Украине. Еще 31,1% респондентов не определились со своим мнением.
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