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23 декабря украинское правительство одобрило проект Соглашения между Кабинетом Министров и правительством Республики Сейшельские острова о взаимной отмене визовых требований.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД, документ предусматривает установление на взаимной и постоянной основе безвизового режима поездок граждан Украины и граждан Республики Сейшельские острова с целью въезда и максимальным сроком пребывания до 90 дней в течение 180 дней.

«МИД шаг за шагом создает новые возможности для путешествий украинцев и открывает Украину миру. Даже когда речь идет о дальних или экзотических странах, это часть последовательной работы по расширению свободы передвижения для украинцев и продвижению позитивного имиджа Украины. Свобода путешествий имеет вполне практические последствия, среди которых развитие туризма, увеличение межчеловеческих контактов, новые культурные, экономические и политические связи», - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

МИД уведомит дополнительно дату подписания и вступления в силу соглашения.

Справка:

Сейчас гражданам Республики Сейшельские острова для въезда в Украину необходимо оформить визу в зарубежных дипломатических учреждениях Украины или визу в электронном виде (е-виза).

Согласно одностороннему решению Республики Сейшельские острова, граждане Украины могут въезжать и находиться на Сейшельских островах с туристической целью сроком до 90 дней без необходимости оформления визы.
ForUm

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