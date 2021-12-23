Служба безопасности Украины блокировала незаконное перемещение через государственную границу Украины редкого металла осмия.

Сотрудники спецслужбы в Херсонской области установили, что два гражданина Украины пытались незаконно переправить осмий в одну из соседних стран, сообщил пресс-центр ведомства.

Правоохранители разоблачили правонарушителей во время проведения таможенного досмотра в международном пункте пропуска «Кучурган-Первомайск». 10,05 г редкого металла обнаружили в ручной клади одного из злоумышленников.

По предварительной оценке, извлеченное вещество – осмий 187 – является одним из самых дорогих из ценных металлов. Рыночная цена составляет до 200 тыс. долларов США за один грамм.

Решается вопрос о сообщении правонарушителям о подозрении по ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса.

СБУ инициировала проведение экспертизы по установлению всех обстоятельств правонарушения.

Продолжаются следственные действия.

Справка: Осмий – один из самых дорогих из драгоценных металлов. Его стоимость в 30 раз превышает стоимость золота.