В Одесском аэропорту гражданин Нигерии пытался ускоренно и беспрепятственно попасть на территорию Украины за взятку, сообщила Госпогранслужба.

Мужчина в аэропорт Одессы прибыл рейсом из Стамбула. Во время мер пограничного контроля он утверждал, что приехал на курсы углубленного изучения украинского языка в одном из учебных заведений Одессы. Однако подтвердить цель своего визита «студент» не смог, поэтому получил от пограничников отказ во въезде.

Отметим, что нигериец уже второй раз в этом месяце неудачно пытается попасть на территорию Украины. Однако на этот раз иностранца не удовлетворило такое течение событий и, чтобы изменить вердикт правоохранителей, он предложил пограничникам 300 долларов США.

От неправомерной выгоды пограничники отказались, факт попытки предоставления взятки сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы задокументировали и направили сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 369 Уголовного кодекса.

Иностранец возвращен обратным рейсом.