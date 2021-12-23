также в разделеОбщество
Залужный успокаивает женщин: уже завтра в военкомат бежать не надо 14
Из Украины пытались вывезти партию одного из самых дорогих металлов в мире 13
Украинский журналист объяснил, почему не пошел на пресс-конференцию Путина 68
Украинцев, выступающих за перенос празднования Рождества, стало больше 9
Пенсии вырастут на 83%: кому повысят выплаты в 2022 году 46
Украина и Сейшелы договорились о безвизе 11
Залужный о режиме «тишины»: ВСУ не запрещается открывать огонь в ответ 13
Поклонская заявила, что на ее участок в Крыму пытался попасть «гражданин Украины» 27
Украинцев предупреждают о повышенной лавиноопасности в Карпатах 9
В ГБР вместо Порошенко пришел адвокат 52
СБУ объявила подозрение руководителю российской ЧВК «Вагнер» 22
Пожар в отеле под Винницей: полиция задержала арендатора 15
Минздрав вводит третью дозу COVID-вакцины для медиков 13
В Украине – 7312 новых случаев COVID-19 16
В Днипре разоблачили «президента», успевшего сформировать «теневое правительство» 117
Украинцы назвали главные достижения страны в 2021 году 34
Украинские СOVID-сертификаты признают в 55 странах 35
На Житомирщине незаконно присвоили 1,2 тыс. га земли бывшего колхоза 13

В Одесском аэропорту гражданин Нигерии пытался ускоренно и беспрепятственно попасть на территорию Украины за взятку, сообщила Госпогранслужба.

Мужчина в аэропорт Одессы прибыл рейсом из Стамбула. Во время мер пограничного контроля он утверждал, что приехал на курсы углубленного изучения украинского языка в одном из учебных заведений Одессы. Однако подтвердить цель своего визита «студент» не смог, поэтому получил от пограничников отказ во въезде.

Отметим, что нигериец уже второй раз в этом месяце неудачно пытается попасть на территорию Украины. Однако на этот раз иностранца не удовлетворило такое течение событий и, чтобы изменить вердикт правоохранителей, он предложил пограничникам 300 долларов США.

От неправомерной выгоды пограничники отказались, факт попытки предоставления взятки сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы задокументировали и направили сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 369 Уголовного кодекса.

Иностранец возвращен обратным рейсом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3089 грн.
8
Теги