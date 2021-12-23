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Следователи украинской спецслужбы в рамках досудебного расследования заочно сообщили о подозрении руководителю российской частной военной компании ЧВК «Вагнер», сообщил пресс-центр СБУ.

Злоумышленник причастен к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также ведение агрессивной войны.

Подозреваемым является российский гражданин, возглавивший ЧВК для совершения скрытых военных операций РФ.

Установлено, что в период с июля 2014 по март 2015 года он находился на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Причем злоумышленник действовал по предварительному сговору с чиновниками Вооруженных сил РФ и под их контролем.

Мужчина командовал подчиненными ему подразделениями боевиков ЧВК «Вагнер», совместно с подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований вели боевые действия против Вооруженных сил Украины.

Задокументированы факты интенсивного обстрела боевиками «Вагнера» ​​украинских позиций на Дебальцевском направлении. Согласно полученным данным в этих боях участники ЧВК понесли большие потери из-за отпора подразделениями ВСУ.

По информации следствия, во время пребывания на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей руководитель вражеской группировки координировал свои действия с бывшим командующим 2 армейским корпусом РФ.

На основании полученных доказательств противоправной деятельности злоумышленник подозревается в совершении преступлений по:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время идет досудебное расследование. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск для привлечения к уголовной ответственности за преступления против государственной безопасности Украины.

Мероприятия по разоблачению и документированию правонарушений проводились сотрудниками Главного следственного управления СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.
ForUm

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