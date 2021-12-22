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Александр Лукашенко на встрече с активом Гомельской области заявил о причастности польских спецслужб к убийствам мигрантов на границе.

«Вы заметили - он (сбежавший в Беларусь польский военнослужащий Эмил Чечко – ред.) рассказывал о том, что они по пьяни убивали не только беглых этих бедолаг - мигрантов, но и своих поляков, которые помогали этим беженцам, - волонтнров... Они их спаивали. Потом заставляли специальные люди. Никакие это не пограничники, как он говорит. Просто они были одеты и представлялись как польские пограничники. Это специальные подготовленные люди в системе спецслужб», - цитирует Лукашенко госагентство БелТА.

«Для того чтобы уничтожить человека, который бежит от войны, не надо было демонстраций устраивать - стрелять в лоб, голову и так далее. Согласитесь, что можно было это все сделать тихо, шито-крыто, никто бы не узнал. Нет, напоили - стреляй в лоб, стреляй в голову. Очень опасная тенденция. Людей готовят специально убивать», - считает Лукашенко.

«Скорее всего, они готовили убивать чужих людей в другом государстве. В каком? Поживем - увидим. Пусть попробуют», - добавил он.

Как сообщалось, в пятницу, 17 декабря, белорусский Госпогранкомитет сообщил о польском военнослужащем, который попросил в Беларуси политического убежища. По информации ведомства, военнослужащий польской армии Чечко Эмиль 1996 года рождения был остановлен вечером 16 декабря белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе - на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы.

В Польше в связи с инцидентом были уволены командиры бежавшего солдата. Сообщалось также, что в отношении него планируется возбудить дело.
ForUm

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