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Польскому военнослужащему 25-летнему Эмилю Чечко за дезертиртирство во время выполнения служебного задания и бегство в Беларусь грозит до 10 лет заключения.

Об этом сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж, передает Укринформ со ссылкой на PAP.

По ее словам, отдел по военным делам районной прокуратуры в Белостоке издал постановление о предъявлении военному обвинения по 339-й статье УК Польши (дезертирство), предусматривающее заключение на срок до 10 лет.

Скшиняж сообщила, что следующим шагом будет объявление лица в розыск.

Как сообщалось, Пограничная служба Беларуси 16 декабря заявила, что 25-летний польский военный Эмиль Чечко перешел границу и «попросил политическое убежище». По утверждению белорусской стороны, военнослужащий «не согласен с политикой, которую осуществляет Польша в контексте миграционного кризиса, и практикой негуманного отношения к беженцам».

Глава минобороны РП Мариуш Блащак впоследствии заявил, что Чечко имел серьезные проблемы с законом, написал заявление об уходе из армии и не должен был попасть на границу. Трое непосредственных командиров дезертира освобождены от должностей.

Польша и страны Балтии обвиняют Беларусь и РФ в гибридной агрессии с использованием искусственно созданного миграционного потока на границе.

Варшава планирует построить к середине 2022 года на отрезке границы с РБ заграждение протяженностью около 200 км и высотой более 5 м.
ForUm

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